iPhone 16: obiettivo tetraprismatico su entrambi i modelli Pro

Stando a quelle che sono le più recenti informazioni pervenute dalla redazione di MacRumors, le quali trovano riscontro con ulteriori recenti affermazioni, Apple intende sfruttare l’obiettivo tetraprismatico su entrambi i modelli Pro di iPhone 16 che saranno lanciati sul mercato il prossimo anno, il che consentirà di portare innovazioni significative nel campo dello zoom ottico.

iPhone 16: modelli Pro con tetraprisma

Da tenere presente che l’attuale iPhone 15 Pro Max è dotato di un teleobiettivo a tetraprisma, ovvero di una struttura di vetro piegato che riflette ripetutamente la luce, consentendo uno zoom ottico fino a 5x, superando il 3x dell’iPhone 14 Pro Max. Per quel che riguarda, invece, iPhone 15 Pro, il dispositivo è stato lanciato senza la nuova telecamera tetraprisma, probabilmente a causa di vincoli di spazio. I componenti necessari per la fotocamera tetraprisma richiedono per l’appunto molto più spazio rispetto al teleobiettivo attualmente in uso sul modello Pro.

Sulla base della documentazione interna da poco visionata dalla redazione di MacRumors, però, con l’avvento di iPhone 16 Pro il colosso di Cupertino prevede di aumentare le dimensioni complessive dei dispositivi. Infatti, i display dei due modelli misureranno rispettivamente circa 6,3 pollici e 6,9 pollici, andando quindi a fornire sufficiente spazio per la nuova fotocamera.

La documentazione rivela altresì che il design del modulo della fotocamera per iPhone 16 Pro somiglia a quello adottato per iPhone 15 Pro Max, con l’area contenente i componenti del tetraprisma facilmente identificabile.

Da tenere tuttavia presente che le informazioni in questione riguardano la fase pre-produzione, di conseguenza potrebbero non corrispondere esattamente a ciò che alla fine verrà lanciato sul mercato da Apple.