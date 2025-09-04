 Davvero niente male: iPhone 16 oggi in sconto di 260 euro
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Davvero niente male: iPhone 16 oggi in sconto di 260 euro

Sconto record per iPhone 16 da 128 GB: il melafonino a -260 euro su Amazon con l'offerta che lo porta al suo prezzo minimo storico.
Davvero niente male: iPhone 16 oggi in sconto di 260 euro
Tecnologia Mobile
Sconto record per iPhone 16 da 128 GB: il melafonino a -260 euro su Amazon con l'offerta che lo porta al suo prezzo minimo storico.

La versione da 128 GB di iPhone 16 è in sconto di 260 euro su Amazon. Il cuore pulsante è il chip A18 progettato internamente dal gruppo di Cupertino, con CPU a 6 core, GPU a 5 core e Neural Engine a 16 core dedicato all’intelligenza artificiale, per prestazioni veloci e fluide in ogni ambito. Il sistema operativo è ovviamente iOS, pronto per l’aggiornamento alla versione 26 con la nuova interfaccia Liquid Glass. Non lasciartelo sfuggire al suo prezzo minimo storico.

Risparmia 260 euro su iPhone 16

iPhone 16 al prezzo minimo storico su Amazon

L’esperienza è valorizzata dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici, perfetto per chi preferisce dispositivi compatti, ma senza rinunciare alla qualità visiva. Tra le altre caratteristiche più rilevanti spiccano la certificazione IP68 per resistenza ad acqua e polvere, la fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel, quella fotocamera frontale TrueDepth da 12 megapixel per selfie e videochiamate, il supporto per eSIM, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, senza dimenticare la batteria con autonomia elevata. Nella scheda del melafonino trovi tutti gli altri dettagli. Aggiungiamo solo che c’è il supporto completo ad Apple Intelligence, la suite di funzionalità AI lanciata quest’anno in italiano.

Le caratteristiche di iPhone 16

Scegli la colorazione che preferisci tra Nero, Verde acqua e Rosa, la spesa finale non cambia. Si tratta di un’offerta proposta da Amazon, con l’e-commerce che si occupa direttamente della vendita e della spedizione, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità.

Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Nero

Risparmia 260 euro su iPhone 16

Niente codici o coupon: lo sconto di 260 euro è automatico. Approfittane e acquista il tuo nuovo iPhone 16 da 128 GB al prezzo di 719 euro invece di 979 euro come da listino ufficiale Apple. È il minimo storico. Non fatichiamo a immaginare che possa andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Motorola moto g56: il compleanno di Amazon, il regalo per te

Motorola moto g56: il compleanno di Amazon, il regalo per te
Casa pulita con SwitchBot K11+: un click e risparmi 160 euro

Casa pulita con SwitchBot K11+: un click e risparmi 160 euro
Samsung Galaxy S25 FE è su Amazon in offerta lancio e risparmi fino a 125 euro

Samsung Galaxy S25 FE è su Amazon in offerta lancio e risparmi fino a 125 euro
Samsung Galaxy S25 FE: quinto smartphone con AI

Samsung Galaxy S25 FE: quinto smartphone con AI
Motorola moto g56: il compleanno di Amazon, il regalo per te

Motorola moto g56: il compleanno di Amazon, il regalo per te
Casa pulita con SwitchBot K11+: un click e risparmi 160 euro

Casa pulita con SwitchBot K11+: un click e risparmi 160 euro
Samsung Galaxy S25 FE è su Amazon in offerta lancio e risparmi fino a 125 euro

Samsung Galaxy S25 FE è su Amazon in offerta lancio e risparmi fino a 125 euro
Samsung Galaxy S25 FE: quinto smartphone con AI

Samsung Galaxy S25 FE: quinto smartphone con AI
Davide Tommasi
Pubblicato il
4 set 2025
Link copiato negli appunti