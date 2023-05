iPhone 16 Pro: Apple cambierà l'aspect ratio

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, con l’arrivo di iPhone 16 Pro il colosso di Cupertino provvederà ad allungare il suo smartphone, seppur in modo impercettibile, passando dal classico rapporto 19,5:9 che è ormai lo standard del “melafonino” a 19,6:9.

iPhone 16 Pro: display con aspect ratio 19,6:9

A rendere nota la cosa è stato Ross Young, informando che ad essere coinvolti nel cambiamento saranno anche gli ancora futuri iPhone 17.

Andando più nello specifico, con iPhone 16 Pro e 16 Pro Max le diagonali del display dovrebbero aumentare, come già anticipato da Mark Gurman, passando rispettivamente da da 6,12 a 6,27”, e da 6,69 a 6,86”, per cui ci sarà un incremento del 2,5% per entrambi.

Lo stesso cambiamento avverrà su iPhone 17 e 17 Plus, sempre a patto che la “mela morsicata” continui con la strategia a quattro modelli a cui ha ormai abituato i suoi utenti da qualche tempo a questa parte.

Oltre alla novità in questione, gli smartphone Apple di prossima generazione andranno a caratterizzarsi per l’adozione della tecnologia LTPO, la quale implica in base all’implementazione il supporto al refrsh variabile in tempo reale da 120 Hz fino a 10 o 1 Hz.

Ovviamente è bene tenere presente che trattandosi di previsioni fatte sul lungo (anzi sul lunghissimo!) termine queste potrebbero anche rivelarsi del tutto o in parte inesatte, motivo per cui è bene prendere le informazioni in questioni con le pinze, pur provenendo da una fonte altamente e solitamente attendibile quale l’analista di DSCC.

In merito ad iPhone 15 che farà capolino questo autunno, invece, non dovrebbero palesarsi particolari novità per i display, in quanto dovrebbe restare il classico rapporto 19,5:9.