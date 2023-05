iPhone 16 Pro: conferme per display più grande e altre novità

Nei giorni scorsi hanno iniziato a circolare in Rete alcune voci relative al fatto che iPhone 16 Pro e 16 Pro Max porteranno in dote display più grandi di quanto attualmente proposto, rispettivamente da 6,3 pollici e da 6,9 pollici. Le suddette voci sono ora state confermate da Mark Gurman di Bloomberg, motivo per cui risultano essere maggiormente verosimili.

iPhone 16 Pro con display più grande, parola di Mark Gurman

Nell’ultima edizione della sua newsletter “Power On”, il noto giornalista ha per l’appunto dichiarato di essere anch’esso d’accordo sul fatto che Apple intende aumentare le dimensioni dei display dei suoi modelli di iPhone Pro.

Mark Gurman ha altresì affermato che il cambiamento renderà gli smartphone di fascia alta di Apple più competitivi rispetto alla concorrenza.

Inoltre, l’incremento delle dimensioni dello schermo potrebbe creare maggiore spazio interno per l’implementazione di hardware migliorato, in special modo per fotocamera e batteria.

Le maggiori dimensioni dei prossimi iPhone potrebbero pertanto consentire alcuni aggiornamenti “sotto il cofano”, tra cui l’adozione di un teleobiettivo periscopico e un sensore della fotocamera principale più grande del 12%.

Da tenere presente che le nuove dimensioni dei display sarebbero le più grandi di sempre. Per fare un confronto: gli attuali iPhone 14 Pro e 14 Pro Max dispongono rispettivamente di display da 6,1 pollici e da 6,7 pollici e le stesse dimensioni dovrebbero venire adottate pure sui modelli di iPhone 15 in arrivo quest’anno.

Per quel che riguarda i modelli base di iPhone 16, invece, non dovrebbero venire applicati cambiamenti alle dimensioni del display, almeno non stando alle informazioni sino a questo momento pervenute.

