iPhone 16 Pro: display più grande e lente a periscopio

Questo autunno faranno capolino sul mercato i nuovi iPhone 15. Tutti e quattro i modelli che andranno a costituire la gamma – ovvero la versione base e quelle Plus, Pro Pro Max – disporranno di un nuovo design con cornici più sottili e arrotondate, ma le dimensioni del display resteranno le stesse di quelle attuali, che potrebbero invece cambiare con l’avvento di iPhone 16.

iPhone 16 Pro con schermo più grande e lente periscopica

A suggerire lo scenario in questione è stato, nelle scorse ore, l’analista Ming-Chi Kuo, secondo cui gli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max disporranno di uno schermo più grande rispetto agli attuali smartphone Apple.

Kuo non è entrato nei dettagli in merito alle dimensioni esatte dei display dei futuri dispositivi, ma al riguardo nei giorni scorsi si era espresso il collega Ross Young, sostenendo che i due device avrebbero avuto rispettivamente schermi da 6,3 pollici e da 6,9 pollici.

Inoltre, entrambi i modelli Pro di iPhone 16 andranno a integrare la lente a periscopio, caratteristica che inizialmente sembrava essere destinata solo alla variante Pro Max. In questo modo, gli utenti potranno scegliere tra due diversi modelli con la suddetta importante caratteristica. In merito sempre alla lente a periscopio, Kuo sostiene che sarà Cowell il principale fornitore.

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, l’obiettivo a periscopio si basa su un prisma che riflette la luce su più obiettivi interni a 90 gradi rispetto al sensore della fotocamera. Questo consente di avere uno zoom ottico superiore, probabilmente fino a 6x. Proprio in virtù di queste caratteristiche, la resa fotografica risulta essere notevole.

