iPhone 16 Pro e 16 Pro Max avranno display più grandi

Sui prossimi e già chiacchierati iPhone 16 Pro e 16 Pro Max che faranno capolino nel 2024 saranno presenti schermi di dimensioni maggiori rispetto alle attuali proposte. A rendere nota la cosa è stato il celebre analista Ross Young di Display Supply Chain Consultants che si occupa per l’appunto di display.

iPhone 16 Pro e 16 Pro Max: display ancora più grandi

Andando più in dettaglio, stando alle informazioni attualmente in possesso di Young, l’idea di Apple sarebbe quella di incrementare leggermente la diagonale di iPhone 16 Pro e 16 Pro Max.

Per la precisione, iPhone 16 Pro presenterebbe una diagonale di 6,2 pollici, mentre sull’attuale iPhone 14 Pro (e probabilmente anche sul prossimo iPhone 15 Pro) è presente una diagonale da 6,1 pollici. Ricordiamo che i 6,1 pollici sono stati introdotti con iPhone 12 Pro nel 2020, mentre iPhone 11 Pro arrivava a 5,8 pollici.

Per quel che concerne iPhone 16 Pro Max, la diagonale dovrebbe essere di 6,8 pollici, mentre sull’attuale iPhone 14 Pro Max (e quasi certamente pure sul prossimo iPhone 15 Pro Max), la diagonale è pari a 6,7 pollici. Anche in tal caso, i 6,7 pollici sono stati introdotti con iPhone 12 Pro Max nel 2020, mentre su iPhone 11 Pro Max era presente un display da 6,5 pollici.

Si tratta insomma di incrementi limitati di 0,1 pollici per ciascun dispositivo, i quali potrebbero essere ricavati anche a parità di larghezza, andando ad agire sul fattore di forma, come sostenuto dallo stesso Young. Da tenere presente che attualmente gli iPhone hanno un rapporto di 19,5:9.

Nel caso in cui lo scenario descritto da Young si verificasse effettivamente, accogliendo quindi in pieno gli attuali trend di mercato, si tratterebbe di una prima assoluta per il gruppo di Cupertino, non avendo mai oprato per display così ampi sui propri smartphone.

