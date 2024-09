iPhone 16 Pro: colorazione titanio oro rivelata da un mockup

Alla presentazione della nuova gamma di smartphone a marchio Apple, vale a dire gli iPhone 16, manca ormai davvero poco: i nuovi dispositivi, infatti, saranno annunciati in occasione di un evento dedicato che si terrà la prossima settimana, il 9 settembre. Nel mentre, però, continuano a venire a galla nuovi e interessanti dettagli riguardo le loro presunte caratteristiche. A questo proposito, è stato diffuso un mockup che svela la nuova colorazione titanio oro per iPhone 16 Pro.

iPhone 16 Pro: la colorazione titanio oro confermata da un mockup

Andando più nello specifico, la redazione di 9to5Mac ha condiviso un’immagine mockup, visibile in alto, secondo cui iPhone 16 Pro e 16 Pro Max potrebbero essere disponibili in una finitura oro. Questa informazione si basa su fonti considerate affidabili e l’immagine è “probabilmente” accurata. L’immagine, è però bene precisarlo, non appartiene al materiale di marketing ufficiale e non è stata condivisa direttamente da Apple stessa.

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, iPhone 15 Pro è stato il primo modello di fascia alta degli smartphone del colosso di Cupertino a non essere disponibile in versione oro dal lancio di iPhone X. Attualmente, i dispositivi sono disponibili in quattro finiture: titanio naturale, titanio blu, titanio bianco e titanio nero. L’introduzione di un’opzione oro per i modelli iPhone 16 Pro segnerebbe quindi un ritorno alla tradizione.

Ricordiamo che era ormai da diverso tempo a questa parte che circolavano voci riguardo l’ipotesi che i modelli Pro della nuova linea iPhone 16 potessero venire offerti in una variante oro o bronzo, in sostituzione dell’attuale titanio blu.