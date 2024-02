iPhone 16 Pro Max: durata batteria da record

Per la gioia di tutti coloro che pensano che la durata della batteria degli smartphone Apple (e non solo) non sia mai abbastanza, stando alle più recenti indiscrezioni, il futuro iPhone 16 Pro Max potrebbe offrire il più elevato livello di autonomia mai visto su iPhone.

iPhone 16 Pro Max avrà la batteria più grande di sempre

Nelle scorse ore, infatti, un noto leaker ha condiviso tutta una serie di informazioni riguardanti il prossimo smartphone Pro Max del colosso di Cupertino che dovrebbe essere lanciato sul mercato questo autunno, tra cui l’aumento delle dimensioni del display da 6,1 a 6,3 pollici, spiegando che le maggiori dimensioni del telaio e le modifiche interne consentiranno al dispositivo di offrire maggiori capacità di zoom ottico.

L’incremento delle dimensioni sarà appena percettibile rispetto al modello attuale da parte degli utenti, ma ci saranno comunque cornici più grandi rispetto al nuovo Samsung Galaxy S24.

Inoltre – e qui viene il bello! – molti dei componenti dello smartphone‌ trarranno vantaggio da un migliore consumo energetico e dall’adozione di una batteria più grande per, appunto, raggiungere l’autonomia più lunga mai offerta su ‌iPhone‌, sulla falsariga di quanto già precedentemente vociferato. Da tenere presente che l’‌iPhone 15 Pro‌ Max attualmente vanta una durata della batteria di 29 ore, quindi forse l’‌iPhone 16 Pro‌ Max arriverà a superare le 30 ore.

Altri dettagli condivisi fanno riferimento al fatto che ‌i modelli Pro di iPhone 16‌ continueranno a disporre di 8 GB di memoria e che pare che Apple abbia migliorato il processo di produzione del telaio in titanio del dispositivo riducendo i costi.