iPhone 16: quasi tutti i modelli con batterie più grandi

I futuri iPhone 16 che faranno capolino sul mercato questo autunno andranno a differenziarsi dagli attuali iPhone 15 non solo per il tanto chiacchierato pulsante Capture, ma anche per l’implementazione di batterie più grandi, per la gioia della maggior parte dei potenziali acquirenti, almeno stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni.

iPhone 16: batterie più grandi su quasi tutta la linea

Andando più in dettaglio, secondo il leaker Majin Bu, quasi l’intera gamma iPhone 16 vedrà notevoli cambiamenti nella capacità della batteria su tutta la linea, con il modello base e quello Pro Max che saranno tutti dotati di batterie più grandi rispetto ai loro predecessori.

Un discorso a parte va fatto per la variante‌ Plus, che è destinato a fare un significativo passo indietro in termini di capacità rispetto ad iPhone 15 Plus, ma al momento non è nota la ragione, in special modo in virtù del fatto che dovrebbero avere un set di funzionalità identiche e condividere molti dei loro componenti.

In merito alla versione Pro, invece, non è stata fornita alcuna informazione.

Le modifiche possibili sono precisamente le seguenti.

Modello base con batteria da 3,561 mAh (+16% rispetto al modello precedente)

(+16% rispetto al modello precedente) Modello Plus con batteria da 4,006 mAh (-9% rispetto al modello precedente)

(-9% rispetto al modello precedente) Modello Pro Max con batteria da 4,676 mAh (+5% rispetto al modello precedente)

Il leaker ha anche detto che ‌la variante Pro‌ Max del futuro “melafonino” si sta allontanando dal design della batteria a forma di L utilizzato su iPhone 15 Pro Max per spostarsi verso una batteria rettangolare standard come quella adoperata sui modelli base e Plus.