iPhone 16 Pro Max: Dynamic Island a favore del Galaxy S25 Ultra

L’evento “Glowtime” di Apple che andrà in scena la prossima settimana sarà quello in occasione del quale l’azienda toglierà i veli ai nuovi iPhone 16. Si prevede che i modelli di quest’anno portino in dote svariati aggiornamenti rispetto ai predecessori. La tanto discussa Dynamic Island, però, dovrebbe continuare ad essere presente, dando un netto vantaggio al concorrente Galaxy S25 Ultra di Samsung atteso per l’inizio del prossimo anno rispetto ad iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro Max: la Dynamic Island avvantaggerà il Galaxy S25 Ultra

Andando più in dettaglio, nelle scorse ore, il leaker IceUniverse, ritenuto piuttosto affidabile, ha condiviso un post su X dichiarando che sia l’iPhone 16 Pro Max che il Galaxy S25 Ultra potrebbero avere dimensioni dello schermo quasi identiche. Ciò suggerisce che le dimensioni dello schermo, la lunghezza, la larghezza, l’altezza e la cornice dell’iPhone 16 Pro Max saranno corrispondenti a quelle del Galaxy S25 Ultra del prossimo anno.

Nel post, però, viene fatto presente che il Galaxy S25 Ultra non dispone della Dynamic Island che si trova sulla gamma iPhone attuale e che, come anticipato, dovrebbe essere presente anche sui modelli in dirittura d’arrivo.

Invece, il Samsung Galaxy S25 Ultra sarà dotato del display Infinity-O, che ha rappresentato un punto fermo sui dispositivi Galaxy per anni. Apple, dal canto suo, dovrebbe continuare a offrire la Dynamic Island ancora per qualche altro anno, visto e considerato che la sua introduzione è avvenuta con iPhone 14 Pro e 14 Pro Max non molto tempo fa, sostituendo la vecchia tacca.

In virtù del fatto che c’è un notevole divario tra le date di lancio dei due dispositivi, il colosso discordano potrebbe approfittare della cosa e perfezionare ulteriormente il design del suo top di gamma del prossimo anno.