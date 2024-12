iPhone 16 Pro Max: è ancora Natale con questo sconto (256GB)

Non hai ricevuto quel che volevi a Natale? Ti puoi fare un autoregalo spettacolare con Apple iPhone 16 Pro Max. La versione da 256GB è eccezionalmente in sconto e beh, la puoi pagare anche in cinque comodissime rate senza interessi. Stiamo parlando dell’ultimo melafonino uscito sul mercato con prestazioni eccellenti e un comparto fotografico che sfida le macchine professionali. A soli 1401€ su Amazon lo acquisti approfittando del piccolo sconto. Cosa aspetti?

Apple iPhone 16 Pro Max: lo smartphone di cui non fare a meno

Apple iPhone 16 Pro Max è uno degli ultimi telefonini di Casa Cupertino approdati sul mercato. In modo particolare, questo modello è il più evoluto quindi se non ti accontenti del modello base, questo è quello che fa al caso tuo. Disponibile in colorazione Titanio Bianco è sia bellissimo che rifinito nei minimi particolari per avere un risultato premium anche nell’estetica.

Il display Super Retina XDR da 6,9 pollici appare immenso per non dover strizzare gli occhi davanti ad alcun contenuto. Non solo, la protezione Ceramic Shield lo impreziosisce ancora di più tenendolo al sicuro.

Al suo interno uno spettacolare Chip A18 Pro che rende le prestazioni un fulmine e vabbè, 256GB di memoria di cui non fare assolutamente a meno. La vera caratteristica chiave, tuttavia, è l’apparato fotografico con obiettivo da 48MP e video in 4K 120fps che ti fa diventare un professionista del settore. Anche lo scatto più quotidiano e semplice ha una qualità eccellente.

Poi ci sono la batteria migliorata con autonomia fino a 33 ore, il 5G supportato e tante altre chicche che ti lascio scoprire da solo.

A soli 1041€ su Amazon, Apple iPhone 16 Pro Max è il modello da acquistare al volo. Collegati e approfitta dello sconto potendo pagare anche con 5 rate senza interessi.

Le spedizioni, invece, sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.