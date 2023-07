iPhone 16 Pro Max: obiettivo periscopico da 300 mm

In autunno Apple lancerà sul mercato i nuovi iPhone 15, ma in Rete circolano già da diverso tempo a questa parte svariate indiscrezioni in merito agli ancora futuri iPhone 16 e infatti nelle ultime ore sono emersi alcuni interessanti dettagli riguardo la fotocamera dei “melafonini” attesi per il 2024.

iPhone 16 Pro Max: obiettivo con lunghezza focale di 300 mm

Stando a quanto suggerito dalle più recenti indiscrezioni provenienti da Digital Chat Station, noto leaker cinese, iPhone 16 Pro Max sarà dotato di un nuovo obiettivo “super telefono” con una lunghezza focale della bellezza di 300 mm. Per fare un confronto e per capire quanto portentosa possa rivelarsi questa soluzione, basta pensare che l’obiettivo periscopico del Samsung Galaxy S23 Ultra ha una lunghezza focale di 230 mm, mentre quello di iPhone 14 Pro Max è da 77 mm con zoom ottico 3x.

Sempre stando alle indiscrezioni, già quest’anno, però, dovrebbe fare il suo debutto su iPhone 15 Pro Max un obiettivo periscopico, presumibilmente con zoom ottico intorno al 5x/6x.

Si prevede altresì che con iPhone 16 pure il modello Pro passerà all’obiettivo periscopico, andando teoricamente ad ereditare quello di iPhone 15 Pro Max.

Per il resto, viene fatta menzione di un nuovo sensore, teoricamente destinato alla fotocamera principale, in formato 1/1,14”. Non sono stati forniti molti dettagli, ma da quei pochi dichiarati si apprende che essere prodotto da Sony e accoppiato a un obiettivo a 7 elementi. Per intenderci, quello di iPhone 14 Pro Max è invece da 1/1,28”, per cui è atteso un incremento di circa il 12%. Precedenti voci di corridoio avevano tuttavia dichiarato che questa soluzione sarebbe già potuta essere adottata su iPhone 15 Pro Max.