iPhone 16 Pro: prezzo di partenza invariato

Per la gioia delle tasche dei consumatori, il nuovo iPhone 16 Pro, che sarà annunciato da Apple durante l’evento “Glowtime” che si terrà oggi, manterrà il prezzo di partenza di 999 dollari, introdotto per la prima volta con iPhone X nel 2017.

iPhone 16 Pro: stesso prezzo per la variante base

L’informazione in questione va però in contraddizione con un report dei giorni scorsi, il quale affermava che il prezzo di partenza di iPhone 16 Pro sarebbe aumentato, passando a 1099 dollari con 256 GB di spazio di archiviazione per impostazione predefinita. Apple ha applicato una modifica simile lo scorso anno con iPhone 15 Pro Max, andando a rimuovere la capacità di archiviazione da 128 GB, aumentando il prezzo base da 1099 a 1199 dollari.

Prezzo a parte, Gurman riferisce altresì che i nuovi modelli di iPhone andranno a caratterizzarsi per molteplici novità, come la presenza di cornici più sottili. Questa riduzione delle cornici non solo migliorerà l’estetica del dispositivo, ma contribuirà a una maggiore superficie del display senza aumentare significativamente le dimensioni fisiche dello smartphone.

Sono altresì attese ottimizzazioni relative alla della durata della batteria. Anche l’IA e i chip A18 saranno i punti chiave del keynote. Il nuovo presunto pulsante Capture, poi, dovrebbe essere disponibile su tutti e quattro i modelli e non solamente sulle varianti Pro.

Se le previsioni di Gurman si confermano, l’ottimizzazione della gestione energetica e il nuovo chip A18 potrebbero garantire un salto in avanti in termini di autonomia, cosa che è sempre particolarmente apprezzata dagli utenti. Per chi fa un uso particolarmente inteso dell’iPhone, questo potrebbe essere un punto di svolta, nonché un motivo in più per acquistare il nuovo modello.