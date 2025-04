iPhone 16 Pro scende per la prima volta SOTTO 1000 euro: eccolo

Ci sono due vantaggi da tenere in considerazione per chi decide di comprare oggi l’iPhone 16 Pro: il supporto ufficiale ad Apple Intelligence in italiano appena reso disponibile e lo sconto record di Amazon che oggi lo porta al suo prezzo minimo storico. L’offerta in corso lo propone infatti per la prima volta a meno di 1.000 euro.

Prezzo minimo storico per iPhone 16 Pro

Basato sul sistema operativo iOS e, come già anticipato compatibile con tutte le funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, vanta specifiche tecniche da top di gamma. Tra quelle più importanti ci limitiamo a citare il display Super Retina XDR da 6,3 pollici in alta definizione, il cuore pulsante rappresentato dal chip A18 Pro di ultima generazione realizzato internamente con CPU 6-core, GPU 6-core e Neural Engine 16-core, tre fotocamere posteriori con sensore principale Fusion da 48 megapixel e teleobiettivo 5x (registrazione video 4K a 120 fps con supporto Dolby Vision), il supporto alla connettività Wi-Fi 7 e la batteria con autonomia fino a 27 ore di riproduzione video con una sola ricarica. Scopri di più nella pagina dedicata al telefono della mela morsicata.

Approfitta dello sconto di 240 euro sul listino ufficiale e acquista iPhone 16 Pro al prezzo minimo storico di 999 euro, nella versione con 128 GB di memoria interna. Scegli la colorazione che preferisci tra Titanio Nero, Titanio Bianco, Titanio Naturale e Titanio Sabbia.

Ordinalo adesso per poterlo ricevere già domani con la consegna gratis, direttamente a casa tua. Puoi inoltre contare sull’affidabilità di Amazon e della sua rete logistica: l’e-commerce si occupa della vendita e della spedizione, senza intermediari.