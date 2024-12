iPhone 16 Pro, registrazione multitraccia in Voice Memos

Quante volte sarà capitato di avere un’idea per una canzone, ma di non sapere come realizzarla al volo. Con il nuovo aggiornamento di Voice Memos che permette la registrazione multitraccia non sarà più un problema.

Con Voice Memos su iPhone 16 Pro si può registrare come in studio

L’update consente agli utenti di sovrapporre una voce a una registrazione strumentale esistente su iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, trasformando l’app Voice Memos in un vero e proprio studio di registrazione portatile. Michael Bublé, la star del country Carly Pearce e il produttore discografico Greg Wells, ne hanno dato dimostrazione con il loro nuovo brano “Maybe This Christmas”, realizzato proprio con Voice Memos su iPhone 16 Pro.

Niente più cuffie, solo pura magia

Mettiamo il caso che si voglia registrare una voce su una base musicale. Fino a ieri, l’unica strada era armarsi di cuffie per evitare che il microfono catturasse anche la musica di sottofondo. Ma ora, grazie alla potenza del chip A18 Pro e a un pizzico di magia (ok, in realtà si tratta di algoritmi super sofisticati), l’iPhone 16 Pro riesce a separare la voce dalla base, creando due tracce distinte che poi potrete mixare e modificare come vi pare.

C’è solo un piccolo “ma”… bisogna avere dispositivi aggiornati almeno a iOS 18.2. Altrimenti, toccherà esportare le tracce separatamente per poterle usare su versioni precedenti del sistema operativo.

Da Voice Memos a Logic Pro, il passo è breve

Ma non finisce qui. Grazie alla perfetta sinergia tra iPhone, Mac e iPad, potrete trasferire le vostre creazioni direttamente in software professionali come Logic Pro, per dare loro quel tocco in più. Insomma, Voice Memos diventa il primo passo di un workflow musicale completo, che porterà dalle prime idee alle canzoni finite in un batter d’occhio.