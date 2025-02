iPhone 16 Pro a -140€: lo SCONTO che stavi aspettando

È in corso su Amazon un’offerta che propone iPhone 16 Pro al suo prezzo minimo storico. Puoi anche scegliere la colorazione che desideri tra tutte quelle disponibili. Il melafonino di ultima generazione è proposto con uno sconto di 140 euro rispetto al listino ufficiale, nella versione con 128 GB di memoria interna. Non sappiamo fino a quando sarà possibile approfittarne, il sold out potrebbe essere dietro l’angolo: se sei interessato, approfittane ora.

L’affare su Amazon: iPhone 16 Pro in offerta

Ha in dotazione il display Super Retina XDR da 6,3 pollici con pannello OLED e risoluzione 2622×1206 pixel. Sotto la scocca batte il cuore pulsante del chip A18 Pro di ultima generazione cn CPU 6-core, GPU 6-core e Neural Engine 16-core per le operazioni di intelligenza artificiale (è garantito il supporto alla suite Apple Intelligence). Sul retro ci sono tre fotocamere con sensore principale Fusion da 48 megapixel, quella frontale TrueDepth con Face ID è da 12 megapixel, la connettività è Wi-Fi 7 e 5G, la batteria assicura un’autonomia elevata. Ancora, la certificazione IP68 assicura la resistenza all’acqua, anche in immersione. Lato software, il sistema operativo è ovviamente iOS. Scopri di più nella descrizione completa.

Come anticipato in apertura, puoi scegliere la colorazione che preferisci tra Titanio Nero, Titanio Bianco, Titanio Naturale e Titanio Sabbia, la spesa non cambia. Lo sconto di 140 euro sul listino è sempre applicato in automatico, portando iPhone 16 Pro da 128 GB al prezzo finale di soli 1.099 euro (invece di 1.239 euro).

Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con la disponibilità immediata e la consegna gratuita prevista già entro domani se lo ordini adesso.