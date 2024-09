iPhone 16 Pro: sostituire la batteria costa di più

I nuovi iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, che sono stati annunciati da Apple la scorsa settimana, unitamente al modello 16 base e 16 Plus, presentano un costo di sostituzione della batteria fuori garanzia più alto, come indicato sulla sua pagina di assistenza e riparazione.

iPhone 16 Pro: sostituire la batteria fuori garanzia è più costoso

Per sostituire la batteria di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max in un Apple Store, infatti, il costo è ora pari a 135 euro, un incremento di circa il 20% rispetto ai 109 euro richiesti per i precedenti iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Questo costo include la batteria nuova e il servizio di sostituzione. È bene tuttavia precisare che presso i centri di assistenza autorizzati Apple il prezzo potrebbe variare.

I clienti con AppleCare+ possono comunque sostituire la batteria di iPhone 16 Pro e 16 Pro Max gratuitamente, ma solo se la capacità della batteria è inferiore all’80% rispetto a quella originale.

Il costo per la sostituzione della batteria rimane invece di 109 euro per il modello base di iPhone e per il 16 Plus.

Apple ha affermato che tutti e quattro i modelli di iPhone 16 sono dotati di batterie più grandi e di un nuovo design interno che migliora la dissipazione del calore. In precedenza correvano voci secondo cui almeno alcuni modelli avrebbero utilizzato un involucro in metallo per la batteria, ma per il momento resta necessario attendere i teardown per confermare o smentire la cosa.

Da tenere presente che il costo di sostituzione della batteria era già stato aumentato in passato, con il lancio della gamma iPhone 14. Quello attuale, dunque, è il secondo aumento di prezzo nel giro di pochi anni.