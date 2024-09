iPhone 16: sostituzione della batteria facilitata

Apple ha da poco tolto i veli agli iPhone 16. La nuova gamma di smartphone porta in dote diversi miglioramenti, non solo a livello di prestazioni, ma anche di riparabilità. A tal riguardo, il redesign interno rende più semplice la sostituzione della batteria.

iPhone 16: sostituzione della batteria semplificata

Nel comunicato stampa dedicato al modello base e Plus, infatti, il colosso di Cupertino mette in evidenza come i suoi smartphone siano stati ripensati internamente per consentire l’integrazione di una batteria ancora più grande e per dissipare meglio il calore, rendendo più facile la manutenzione della stessa e la sostituzione.

Questa scelta non riguarda solo la facilità di sostituzione della batteria, ma anche il miglioramento delle prestazioni complessive e della gestione termica. Tali ottimizzazioni hanno infatti reso possibile una migliore dissipazione del calore e, di conseguenza, una maggiore durata della batteria. A tal riguardo, il nuovo chip A18 gioca un ruolo chiave.

Da tenere presente che le modifiche al design della batteria negli iPhone 16 rappresentano anche una risposta anticipata alle normative europee che entreranno in vigore nel 2025, in base alle quali i produttori di smartphone devono garantire che le batterie possano essere facilmente sostituite dagli utenti con strumenti di uso comune.

Per quanto concerne, invece, i modelli Pro e Pro Max di iPhone 16, non sembrano essere state apposte modifiche significative relative alla riparabilità della batteria. Al momento, dunque, non è chiaro quanto saranno diversi gli interni delle suddette varianti rispetti ai modelli base e soprattutto rispetto alle versioni corrispettive dello scorso anno, per cui sarà necessario aspettare i consueti teardown per saperne di più. Ma non è escluso che Apple possa aver deciso di scaglionare qualsiasi potenziale riprogettazione.