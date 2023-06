iPhone: l'UE chiede ad Apple batterie facilmente sostituibili

L’Unione Europea sta portando avanti una nuova regolamentazione in base alla quale Apple dovrebbe rendere le batterie dell’iPhone facilmente sostituibili da parte degli utenti. Si prospettano pertanto importanti cambiamenti nella progettazione e nella sostenibilità dei device del gruppo della “mela morsicata”, non solo per quel che concerne la tanto discussa porta USB-C.

iPhone: batterie facilmente sostituibili dagli utenti

Andando più in dettaglio, stando alle linee guida che sono state approvate questo mese, le batterie portatili adoperate su iPhone, oltre che su iPad e MacBook, dovranno risultare facilmente rimovibili e sostituibili direttamente dagli utenti, il che sta a significare che i consumatori dovranno essere messi in condizione di rimuovere e sostituire la batteria dei dispositivi senza dover utilizzare una strumentazione da hoc e senza dover richiedere assistenza tecnica.

Per informare meglio i consumatori, le batterie degli iPhone e dei dispositivi elettronici in generale includeranno etichette e codici QR con dettagli relativi alla capacità, alle prestazioni, alla durata e alla composizione chimica.

Il piano dell’UE è quello di rendere le batterie dei dispositivi elettronici maggiormente durevoli e performanti, oltre che a minor impatto sull’ambiente, attraverso una maggiore raccolta dei rifiuti e il recupero dei materiali.

Resta tuttavia da vedere come Apple provvederà ad adattarsi a queste nuove normative. Per assolvere alle richieste dell’UE, infatti, il colosso di Cupertino dovrà inevitabilmente andare ad apportare modifiche alla progettazione dei suoi dispositivi, il che potrebbe implicare un cambiamento nel processo di produzione e potrebbe richiedere l’introduzione di nuove linee guida per i centri di assistenza autorizzati dell’azienda.