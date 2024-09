iPhone 16: rimozione batteria con corrente a bassa tensione

Il fatto che la rimozione della batteria sui nuovi iPhone 16 che saranno immessi sul mercato domani fosse più semplice che in passato era un’informazione già diffusa nei giorni scorsi, ma nel corso delle ultime ore sono giunte ulteriori conferme, direttamente da Apple, a tal riguardo.

iPhone 16: nuovo processo di rimozione della batteria

Andando più in dettaglio, il colosso di Cupertino ha confermato che iPhone 16 e 16 Plus hanno un nuovo processo di rimozione della batteria indotta elettricamente.

Le batterie utilizzano un tipo di adesivo che può essere allentato con corrente elettrica a bassa tensione, come quella di una batteria da 9V. La batteria può quindi essere facilmente rimossa dai dispositivi con questo nuovo processo considerato più facile delle linguette adesive che si trovano sotto le batterie in alcuni modelli precedenti di iPhone.

Questa notizia apparentemente conferma che le batterie dei nuovi smartphone Apple base e Plus hanno involucri metallici, cosa che dovrebbe venire rivelata con teardown successivi.

Da notare che il processo di rimozione della batteria indotto elettricamente non si estende anche ad iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, almeno non stando a quanto emerso sino ad ora.

In precedenza è stato riferito che l’azienda capitanata da Tim Cook stava progettando di rendere le batterie più facili da rimuovere nei modelli di iPhone 16 per rispettare la legge dell’UE. Apple ha precedentemente annunciato che tutti e quattro i modelli di iPhone 16 hanno ricevuto una riprogettazione interna per una migliore riparabilità e una migliore dissipazione del calore, ma i dettagli specifici non erano noti sino a questo momento.