iPhone 16: sensore fotocamera avanzato di Samsung

I nuovi iPhone 16 saranno lanciati sul mercato da Apple questo autunno, o almeno così dovrebbe essere secondo consuetudine, ma già da tempo circolano in Rete diverse indiscrezioni in merito ai futuri smartphone. A tal proposito, nel corso delle ultime ore sono emerse informazioni in merito ai chip usati e, adesso, riguardo la fotocamera.

iPhone 16: nuovo sensore fotocamera avanzato prodotto da Samsung

A quanto pare, il processo di produzione si sta rivelando particolarmente impegnativo, di conseguenza, Apple starebbe valutando di ricorrere a un nuovo fornitore per soddisfare i propri obiettivi di approvvigionamento.

All luce di ciò, gli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max dovrebbero essere dotati di una fotocamera principale migliorata, con un nuovo sensore CMOS avanzato progettato per ottimizzare le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Questo nuovo sensore di immagine include un processo complesso ed ecco per cui Sony, il consueto produttore del colosso di Cupertino per il componente in questione, starebbe avendo problemi.

Apple avrebbe pertanto deciso di rivolgersi a Samsung come fornitore supplementare. Sony, dunque, non dovrebbe essere completamente sostituita. L’aggiunta di questo secondo fornitore potrebbe aiutare il colosso di Cupertino a garantire la produzione di un numero sufficiente dei suoi nuovi smartphone, soprattutto considerando le previsioni di aumento delle vendite grazie all’intelligenza artificiale.

Il nuovo sensore di immagine sviluppato da Samsung avrebbe un design più avanzato della pila a tre wafer. Questi tre wafer ospitano ciascuno elementi distinti: il fotodiodo, i transistor e le logiche del convertitore digitale analogico. Al contrario, i sensori di immagine attuali e precedenti di iPhone hanno un design a due pile che combina il fotodiodo e i transistor su un singolo wafer.