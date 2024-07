iPhone 16: tutti i modelli avranno il chip A18

Il codice individuato nel software di Apple da Nicolás Alvarez nelle scorse andrebbe a confermare il fatto che questo autunno il colosso di Cupertino presenterà quattro modelli di iPhone 16 e, rispetto a quanto fatto in passato, saranno tutti dotati del medesimo chip, ovvero l’A18.

iPhone 16: tutti i modelli con lo stesso chip

L’uso dello stesso chip si evince dallo schema usato da Apple per fare riferimento ai nuovi iPhone, che è quello seguente.

iPhone17,1

iPhone17,2

iPhone17,3

iPhone17,4

iPhone17,5

Tutti i modelli di smartphone iniziano con lo stesso numero, il che suggerisce che Apple prevede di usare lo stesso chip, appunto. Per fare un raffronto, i modelli di iPhone 15, gli smartphone Apple attualmente in carica, che hanno chip diversi, gli identificatori interni hanno numeri separati, come si evince dal seguente schema.

‌iPhone 15‌ – ‌iPhone 15‌,4

‌iPhone 15‌ Plus – ‌iPhone 15‌,5

iPhone 15 Pro – ‌iPhone 16‌,1

‌iPhone 15 Pro‌ Max – ‌iPhone 16‌,2

Sugli iPhone 15 base Apple propone il chip A16 Bionic, usato per la prima volta sugli iPhone 14 Pro, mentre sugli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max il chip di serie è il più recente A17 Pro.

Se lo schema di identificazione dei nuovi modelli rispecchia quello adoperato sino a questo momento, tutti e quattro i nuovi iPhone 16 useranno il medesimo chip.

Da notare, inoltre, che nell’elenco dei nuovi identificatori di iPhone vengono segnalati cinque dispositivi, di cui quattro fanno riferimento agli iPhone 16, mentre il quinto è probabilmente un riferimento a un futuro iPhone SE, di cui si è discusso a più riprese in passato e che secondo le indiscrezioni dovrebbe arrivare nella primavera del 2025.