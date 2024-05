iPhone SE 4: Face ID e prezzo inferiore a 500$

Pur portando in dote svariate migliorie rispetto al modello attualmente in carica, iPhone SE 4 avrà un prezzo inferiore ai 500$, o almeno questo è quanto suggeriscono le più recenti indiscrezioni.

iPhone SE 4: tante novità, ma prezzo al di sotto dei 500$

Andando più in dettaglio, il leaker Revegnus riferisce che il prezzo di lancio negli Stati Uniti per iPhone SE di quarta generazione rimarrà identico a quello iniziale del modello attuale, lanciato a marzo 2022, che è pari a 429$ o nella peggiore delle ipotesi subirà un piccolo incremento di circa il 10%. Ad ogni modo, l’intenzione di Apple è di mantenere il prezzo sotto i 500$.

Il nuovo “melafonino” della gamma SE dovrebbe giungere sul mercato nella primavera del 2025 e continuerà ad affermarsi come l’opzione più economica tra i vari iPhone.

Il design dovrebbe essere simile a quello di iPhone 14 in variante base, il che significa che il Touch ID e il pulsante Home saranno sostituiti dal Face ID e dall’implementazione della tacca sul display.

Sempre tenendo conto dell’adozione del design di iPhone 14, il nuovo iPhone SE potrebbe avere un display OLED anziché LCD, con un aumento delle dimensioni da 4,7 pollici a 6,1 pollici. Altre funzionalità attese sarebbero una porta USB-C e un pulsante Azione.

Corre altresì voce che i prezzi dei pannelli per iPhone SE 4 saranno molto inferiori rispetto a quelli addebitati dai fornitori per i display OLED utilizzati per iPhone 15, in quanto per lo smartphone più economico del gruppo capitanato da Tim Cook dovrebbero venire adoperate parti legacy identiche a quelle impiegate per iPhone 13 e iPhone 14, pertanto i fornitori non dovranno fare nuovi investimenti in ricerca e sviluppo.