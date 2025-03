-130€ su iPhone 16: SUPER SCONTO di Amazon per il melafonino

Amazon propone oggi uno sconto di 130 euro su iPhone 16 nella versione da 128 GB. Il forte sconto è applicato in automatico: non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali. Approfittane: mettilo subito nel carrello e completa l’ordine per riceverlo direttamente a casa tua già entro domani. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile a queste condizioni.

iPhone 16 in forte sconto su Amazon: eccolo

Tra le specifiche tecniche trovano posto il display Super Retina XDR da 6,1 pollici con pannello OLED e risoluzione 2556×1179 pixel, il potente chip A18 progettato internamente dal gruppo di Cupertino con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core per le operazioni AI, la doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel, quella fotocamera frontale TrueDepth da 12 megapixel con Face ID, la funzionalità SOS emergenze via satellite, i moduli per la connettività alle reti 5G e Wi-Fi 7 e la batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo preinstallato è iOS 18 con supporto nativo per l’intelligenza artificiale di Apple Intelligence, in arrivo anche in Italia entro poche settimane. Scopri di più nella scheda del telefono.

Il melafonino è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata, senza passare da intermediari, per la massima affidabilità anche durante il trasporto. Non perdere l’offerta a -130 euro e acquistalo al prezzo finale di 849 euro invece di 979 euro, nella versione con 128 GB di memoria interna.

Puoi anche scegliere la colorazione che preferisci tra Nero, Bianco, Verde acqua e Blu oltremare, sono tutte in sconto. Se decidi di ordinarlo adesso, entro domani arriverà a casa tua con la consegna gratuita. Cosa stai aspettando?