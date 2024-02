iPhone 16: tetraprisma con zoom ottico 5x su tutti i modelli Pro

Per i nuovi iPhone 16 Pro e 16 Pro Max che Apple lancerà sul mercato questo autunno, è prevista l’adozione della fotocamera a tetraprisma di iPhone 15 Pro Max con zoom ottico fino a 5x. A comunicarlo è stata, nelle scorse ore, la società di ricerca TrendForce, sulla falsariga delle pregresse previsioni dell’analista Ming-Chi Kuo.

iPhone 16: la fotocamera di iPhone 15 Pro Max su entrambi i modelli Pro

“Dopo il successo del lancio dell’iPhone 15 Pro Max con il suo esclusivo teleobiettivo zoom Tetraprisma, l’industria dovrebbe vedere un aumento dell’adozione di moduli di lenti periscopiche”, si legge nel comunicato che è stato da poco pubblicato da TrendForce, “Apple prevede di portare questo aggiornamento hardware avanzato su iPhone 16 Pro, rendendolo accessibile a più utenti della serie Pro.

Su iPhone 15 Pro Max, il sistema di fotocamere a tetraprisma ha un design “piegato” che gli consente di adattarsi all’interno dello smartphone, permettendo di fruire di uno zoom ottico fino a 5x e di uno zoom digitale fino a 25x. Su iPhone 15 Pro, invece, vi è una limitazione per lo zoom ottico fino a 3x, in linea con iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. A settembre, il colosso di Cupertino potrebbe introdurre il sistema di fotocamere a tetraprisma non solo su iPhone 16 Pro Max, ma anche sul modello 16 Pro.

Per quel che concerne il resto delle caratteristiche della futura variante Pro di iPhone, da precedenti voci di corridoio si apprende che il dispositivo presenterà un display da 6,3 pollici, più grande rispetto a quello di iPhone 15 Pro da 6,1 pollici. Questa modifica andrebbe ad aumentare le dimensioni complessive del dispositivo, il che potrebbe fornire ulteriore spazio interno per una fotocamera a tetraprisma.