iPhone 16 viene assemblato anche in Brasile

Da domani, venerdì 20 settembre 2024, iPhone 16, in tute le sue declinazioni, sarà messo in vendita e a quanto pare ci sono interessanti novità riguardo alla produzione. Oltre a essere assemblato in Cina e India, come già annunciato, Apple ha fatto serpere che anche il Brasile è incluso nella lista dei Paesi in cui verrà prodotta la nuova gamma di smartphone.

iPhone 16: modello base prodotto anche in Brasile

Recenti documenti normativi brasiliani confermano infatti che iPhone 16 verrà assemblato localmente presso uno stabilimento della Foxconn situato a Jundiaí, nello stato di San Paolo. Da tenere presente che in precedenza il colosso di Cupertino ha già assemblato altri modelli di iPhone in questo stabilimento, ma è la prima volta in assoluto che ciò avviene a partire dal giorno del lancio.

La produzione in Brasile fa però riferimento solo e soltanto al modello base di iPhone 16. I modelli più costosi, come il 16 Pro e il 16 Pro Max, continueranno a essere importati dalla Cina.

Il fatto che il gruppo capitanato da Tim Cook voglia diversificare le sue linee produttive non è una novità. Già lo scorso anno l’azienda ha avviato la produzione simultanea degli iPhone 15 e 15 Plus in India, andando in tal modo a ridurre la dipendenza dalla Cina e beneficiando di vari incentivi fiscali locali. Lo stesso discorso vale ovviamente per il Brasile.

Inoltre, l’espansione della produzione in vari Paesi offre il vantaggio di ridurre i tempi di consegna nei mercati locali. In passato, l’iPhone arrivava in Brasile circa un mese dopo il lancio negli Stati Uniti, mentre nel caso di iPhone 16 la differenza è di una sola settimana.