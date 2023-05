iPhone 14: Apple assembla il modello base in Brasile

Prosegue la fase di “distanziamento” di Apple dalla Cina, sebbene ad oggi rappresenti ancora uno dei centri di maggiori produzione dei prodotti della “mela morsicata”. Stando infatti a quanto riferito nelle scorse ore, adesso il gruppo capitanato da Tim Cook ha iniziato ad assemblare il modello base di iPhone 14 in Brasile.

iPhone 14: assemblato in Brasile da Foxconn Brazil

Un lettore del blog brasiliano MacMagazine che ha recentemente acquistato un iPhone 14 di colore azzurro da 128 GB è stato infatti sorpreso nel constatare che sulla confezione di vendita del dispositivo era riportata la dicitura indicante che l’assemblaggio era avvenuto in Brasile, ad opera di Foxconn Brazil, con sede a San Paolo.

Il numero di serie del dispositivo termina con BR/A, il che conferma che è stato assemblato localmente. I modelli di iPhone venduti in Brasile che provenivano dalla Cina sono identificati da BZ/A o BE/A.

Pare tuttavia che solo la versione base di iPhone 14 sia stata assemblata in terra brasiliana, in quanto sino a ora non sono stati individuati modelli di iPhone 14 Plus, Pro e Pro Max con il medesimo identificatore.

Tim Cook preferisce concentrarsi sull’assemblaggio degli iPhone più “economici” in Brasile a causa della situazione economica locale. Il Brasile, infatti, impone tasse abbastanza elevate sui prodotti importati, motivo per cui alcune aziende investono nella produzione in loco dei loro prodotti, il che riesce a garantire una riduzione delle tasse al momento della commercializzazione.

Ad ogni modo, questa non è la prima volta che Apple decide di assemblare il suo smartphone in Brasile. Lo scorso anno, infatti, l’azienda ha fatto lo stesso con iPhone 13 e pure iPhone SE è andato incontro al medesimo destino. .

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.