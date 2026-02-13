 iPhone 16E da 256GB: il modello "economico" di Apple sbanca su eBay
Il modello diciamo economico di Apple, l'iPhone 16E, in questa versione da 256 GB è su eBay a un prezzo davvero ottimo.
Sembra incredibile da dire ma anche Apple ha il suo iPhone economico e oggi puoi addirittura acquistarlo su eBay a un prezzo ancora più basso. Stiamo parlando del mitico iPhone 16E che ora puoi avere a soli 635,80  euro, invece che 859 euro, inserendo il codice promozionale PSPRFEB26 al momento del pagamento.

Come puoi vedere ovviamente con la parola “economico” si intende un prezzo inferiore agli standard di Apple, che sono decisamente elevati. In questo senso però siamo davvero davanti a un ottimo iPhone, soprattutto per il fatto che potrai risparmiare la bellezza di 223 euro sul totale. Inoltre se preferisci puoi pagare in tre comode rate da 221,93 euro a interessi zero con Klarna.

iPhone 16E: la scelta giusta per spendere il giusto

Se vuoi un iPhone senza doverti svenare allora iPhone 16E è il giusto compromesso. È sottile e leggero, con un peso di soli 167 grammi e uno spessore di 7,8 mm, ed è anche resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP68. Ha un display OLED da 6,1 pollici con refresh rate da 60 Hz e il pulsante fisico per scattare foto.

Il processore a bordo è un A18 con CPU a 8 Core e GPU a 4 Core, con 8 GB di RAM a sostegno e una memoria interna da 256 GB che non si esaurisce facilmente. Gode di una fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine e camera anteriore da 12 MP per i selfie. La batteria garantisce una riproduzione video in streaming di 21 ore e si ricarica fino al 50% in appena 30 minuti.

Ottime caratteristiche dunque con qualche piccolo sacrificio,come l’assenza della ricarica wireless, che però per il prezzo ne vale la pena. Dunque prima che sia tardi e l’offerta sparisca vai su eBay e acquista il tuo iPhone 16E a soli 635,80  euro, invece che 859 euro, inserendo il codice promozionale PSPRFEB26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine subito e potrai riceverlo a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 feb 2026

Michea Elia
Pubblicato il
13 feb 2026
