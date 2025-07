iPhone 16e a -195€, l'AFFARE è su eBay: ecco il codice da inserire

Progettato per garantire il pieno supporto nativo alle funzionalità AI include nella suite Apple Intelligence, il nuovo iPhone 16e è in forte sconto su eBay. Non lasciarti sfuggire l’occasione e approfitta di un’offerta a -195 euro rispetto al listino ufficiale della mela morsicata. Tutto ciò che devi fare per approfittarne e allungare le mani sulla versione da 128 GB è inserire il codice promozionale PSPRLUG25 quando richiesto.

Sblocca lo sconto sul nuovo iPhone 16e

Il sistema operativo è ovviamente iOS, pronto per l’aggiornamento alla release 26 entro l’autunno, con l’arrivo dell’interfaccia ridisegnata Liquid Glass. Dai uno sguardo alla scheda del melafonino per tutte le altre informazioni. Di seguito elenchiamo le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione.

Display Super Retina XDR da 6,1 pollici (2532×1170 pixel);

chip A18 con CPU 6-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core;

fotocamera 2-in-1 posteriore Fusion da 48 megapixel;

fotocamera frontale TrueDepth (f/1.9) con Face ID;

connettività 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3;

VoLTE, chiamate su rete Wi-Fi, GPS e NFC;

altoparlanti con audio spaziale;

funzionalità di sicurezza SOS emergenze via satellite e rilevamento incidenti;

batteria con autonomia fino a 26 ore e ricarica rapida.

Per sbloccare lo sconto e acquistare subito il nuovo iPhone 16e al prezzo finale di 534 euro, con uno sconto di 195 euro sul listino ufficiale, devi solo inserire il codice PSPRLUG25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento. È molto semplice: fai come mostrato nell’immagine qui sotto. La colorazione è Bianco.

L’offerta è proposta da un venditore professionale italiano che garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita, con la consegna a domicilio prevista entro pochi giorni se effettui l’ordine in questo momento. Il numero di feedback ricevuti dai clienti su eBay è oltre 21.100, tutti positivi al 100%, a testimonianza della sua impeccabile affidabilità.