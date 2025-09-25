 iPhone 16e a -230 euro è l'affare del giorno: MINIMO STORICO
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

iPhone 16e a -230 euro è l'affare del giorno: MINIMO STORICO

Attenzione all'offerta di Amazon: lo sconto di 230 euro porta iPhone 16e al suo prezzo minimo storico, ma non sappiamo per quanto tempo.
iPhone 16e a -230 euro è l'affare del giorno: MINIMO STORICO
Tecnologia Mobile
Attenzione all'offerta di Amazon: lo sconto di 230 euro porta iPhone 16e al suo prezzo minimo storico, ma non sappiamo per quanto tempo.

È tra gli smartphone più apprezzati tra quelli dell’ultima stagione, per via della sua compattezza e del posizionamento sul mercato: oggi iPhone 16e è ancora più conveniente, proposto al suo prezzo minimo storico da Amazon. Un’occasione da cogliere al volo se stavi aspettando il momento giusto per acquistarlo. Ci sono il sistema operativo iOS 26 con la nuova interfaccia Liquid Glass e il supporto all’AI della suite Apple Intelligence.

Compra iPhone 16e a -230 euro

Prezzo minimo storico per iPhone 16e

Con design in alluminio, parte frontale in Ceramic Shield e vetro posteriore, integra un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con risoluzione 2532×1170 pixel e il chip A18 con CPU 6-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core. A questo si affiancano 128 GB di memoria interna, la fotocamera posteriore 2-in-1 da 48 megapixel con tecnologia Fusion, quella frontale con Face ID e TrueDepth, connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e batteria con autonomia elevata. La certificazione IP68 assicura la resistenza ad acqua e polvere. Dai uno sguardo alla scheda del telefono per tutti gli altri dettagli.

Le caratteristiche di iPhone 16e

Con lo sconto di 230 euro proposto in questo momento, iPhone 16e può essere tuo al prezzo minimo storico di soli 499 euro, invece di 729 euro come da listino ufficiale della mela morsicata. L’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro e di sicuro interesserà a molti, andando a ruba.

Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa, fotocamera Fusion da 48MP e display Super Retina XDR 6,1”; Bianco

Compra iPhone 16e a -230 euro

Scegli la colorazione che preferisci tra Nero e Bianco, la spesa finale non cambia. In entrambi i casi, vendita e spedizione sono gestite da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis entro domani, direttamente a casa tua. Il voto medio assegnato dalle recensioni è 4,7/5.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Samsung Galaxy A16 in DOPPIO SCONTO con questo codice

Samsung Galaxy A16 in DOPPIO SCONTO con questo codice
Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip Android più potente di sempre

Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip Android più potente di sempre
Apple iPhone Air a soli 1099€ su eBay: da ACQUISTARE subito

Apple iPhone Air a soli 1099€ su eBay: da ACQUISTARE subito
Samsung Galaxy A56 a prezzo IMPRESSIONANTE su eBay

Samsung Galaxy A56 a prezzo IMPRESSIONANTE su eBay
Samsung Galaxy A16 in DOPPIO SCONTO con questo codice

Samsung Galaxy A16 in DOPPIO SCONTO con questo codice
Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip Android più potente di sempre

Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip Android più potente di sempre
Apple iPhone Air a soli 1099€ su eBay: da ACQUISTARE subito

Apple iPhone Air a soli 1099€ su eBay: da ACQUISTARE subito
Samsung Galaxy A56 a prezzo IMPRESSIONANTE su eBay

Samsung Galaxy A56 a prezzo IMPRESSIONANTE su eBay
Davide Tommasi
Pubblicato il
25 set 2025
Link copiato negli appunti