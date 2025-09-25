iPhone 16e a -230 euro è l'affare del giorno: MINIMO STORICO

È tra gli smartphone più apprezzati tra quelli dell’ultima stagione, per via della sua compattezza e del posizionamento sul mercato: oggi iPhone 16e è ancora più conveniente, proposto al suo prezzo minimo storico da Amazon. Un’occasione da cogliere al volo se stavi aspettando il momento giusto per acquistarlo. Ci sono il sistema operativo iOS 26 con la nuova interfaccia Liquid Glass e il supporto all’AI della suite Apple Intelligence.

Prezzo minimo storico per iPhone 16e

Con design in alluminio, parte frontale in Ceramic Shield e vetro posteriore, integra un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con risoluzione 2532×1170 pixel e il chip A18 con CPU 6-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core. A questo si affiancano 128 GB di memoria interna, la fotocamera posteriore 2-in-1 da 48 megapixel con tecnologia Fusion, quella frontale con Face ID e TrueDepth, connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e batteria con autonomia elevata. La certificazione IP68 assicura la resistenza ad acqua e polvere. Dai uno sguardo alla scheda del telefono per tutti gli altri dettagli.

Con lo sconto di 230 euro proposto in questo momento, iPhone 16e può essere tuo al prezzo minimo storico di soli 499 euro, invece di 729 euro come da listino ufficiale della mela morsicata. L’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro e di sicuro interesserà a molti, andando a ruba.

Scegli la colorazione che preferisci tra Nero e Bianco, la spesa finale non cambia. In entrambi i casi, vendita e spedizione sono gestite da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis entro domani, direttamente a casa tua. Il voto medio assegnato dalle recensioni è 4,7/5.