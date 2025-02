iPhone 16e in preordine da oggi su Amazon al minimo garantito

Amazon sta per dare il via al preordine del nuovo iPhone 16e annunciato questa settimana. Abbiamo già scovato i link che, a partire dalle ore 14:00 di oggi, saranno attivi sull’e-commerce. Potrai acquistare il nuovo melafonino al prezzo minimo garantito e riceverlo direttamente a casa tua nel giorno dell’uscita, venerdì 28 febbraio. Scegli il taglio di memoria che preferisci (128 GB, 256 GB, 512 GB) e la colorazione (Bianco, Nero).

Compra subito iPhone 16e al prezzo minimo

Non ci sono compromessi sul fronte del design con il telaio in alluminio, la parte frontale in Ceramic Shield e il vetro posteriore. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche integra un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con pannello OLED, il chip A18 con CPU 6-core, GPU 6-core e Neural Engine 16-core, una fotocamera Fusion posteriore 2-in-1 da 48 megapixel, quella frontale TrueDepth da 12 megapixel con Face ID, la connettività 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, GPS, servizi di emergenza e batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo è ovviamente iOS con pieno supporto all’intelligenza artificiale della suite Apple Intelligence e alla ricezione degli aggiornamenti distribuiti nel corso dei prossimi anni. Trovi tutte le altre informazioni nella descrizione completa.

Ecco dunque tutti i modelli di iPhone 16e disponibili a partire dalle ore 14:00 di oggi per il preordine, con i relativi prezzi.

Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon attraverso la sua rete logistica. Come scritto in apertura, si tratta di una prenotazione al prezzo minimo garantito. Vale a dire che, se l’e-commerce proporrà uno sconto da qui al lancio, sarà applicato in automatico prima di effettuare il pagamento.