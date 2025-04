iPhone 16e in sconto di 88 euro è l'affare del giorno

Se non hai ancora trovato l’offerta giusta per allungare le mani sul nuovo iPhone 16e, è giunto il momento: c’è un forte sconto su eBay che ti permette di risparmiare ben 88 euro rispetto al prezzo di listino. A esserne protagonista è la versione da 128 GB dello smartphone, nella colorazione Nero. Approfittane, è semplice, devi solo solo inserire il codice TECHAPR25 prima di effettuare il pagamento.

Questo codice sconto taglia il prezzo di iPhone 16e

All’interno del suo design compatto da 6,1 pollici (il display ha in dotazione un pannello OLED) integra il chip A18 con CPU 6-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core per il pieno supporto all’intelligenza artificiale di Apple Intelligence, il primo modem 5G realizzato internamente dalla mela morsicata, la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3. Non mancano nemmeno il pulsante Azione sul lato, la certificazione IP68 che lo rende impermeabile, gli altoparlanti con audio spaziale e la batteria con autonomia elevata. Sul retro c’è una fotocamera 2-in-1 da 48 megapixel con funzionalità AI avanzate. Il sistema operativo è ovviamente iOS. Scopri di più nella scheda completa.

Per sbloccare il forte sconto e acquistare il nuovo iPhone 16e al prezzo di soli 641 euro (invece di 729 euro come da listino ufficiale), devi solo inserire il codice TECHAPR25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, come mostrato dall’immagine qui sotto. Come anticipato in apertura, si tratta della versione con 128 GB di memoria interna nella colorazione Nero.

Non solo puoi risparmiare 88 euro, ma c’è anche la spedizione gratis con la consegna garantita direttamente a casa tua entro pochi giorni se effettui subito l’ordine. L’affare è proposto da un venditore professionale italiano con migliaia di feedback positivi sul marketplace. Attenzione: potrebbe andare sold out da un momento all’alto, la richiesta è elevata.