 iPhone 16e a -130 euro: scegli la colorazione che vuoi tu
È in corso un'offerta su Amazon che taglia il prezzo di iPhone 16e: risparmia e allunga le mani sul melafonino con Apple Intelligence.
Tecnologia Mobile
Amazon sta proponendo uno sconto di 130 euro su iPhone 16e. Si tratta di un’ottima opportunità se stai cercando l’offerta giusta per acquistare lo smartphone di Cupertino risparmiando. È la versione con 128 GB di memoria interna. La base software è iOS 26 con la nuova interfaccia Liquid Glass, appena introdotta dalla mela morsicata. Non sappiamo fino a quando rimarrà online la promozione.

Super sconto di Amazon per iPhone 16e

Integra il display Super Retina XDR da 6,1 pollici con pannello OLED e protezione Ceramic Shield, che unisce eleganza e resistenza, offrendo la migliore autonomia di sempre per la sua categoria (fino a 26 ore di riproduzione video con una ricarica). Al suo interno lavora il chip A18 che abilita il supporto ad Apple Intelligence e garantisce prestazioni elevate in ogni ambito. A questo si aggiungono il tasto Azione per accedere rapidamente alle funzioni preferite, il sistema fotografico che include una fotocamera Fusion da 48 megapixel con teleobiettivo 2x di qualità ottica e quella frontale da 12 megapixel per selfie e videochiamate. Scopri di più nella scheda completa.

Il design di iPhone 16e

Da listino ufficiale costerebbe 729 euro, ma grazie all’offerta di oggi puoi acquistare iPhone 16e al prezzo di soli 599 euro. Non c’è bisogno di coupon o codici, lo sconto di 130 euro è applicato in automatico dall’e-commerce. Si tratta della versione con 128 GB di memoria interna: hai la possibilità di scegliere la colorazione che preferisci tra Nero e Bianco, la spesa finale non cambia.

Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa, fotocamera Fusion da 48MP e display Super Retina XDR 6,1”; Nero

Ordina in tutta tranquillità: vendita e spedizione sono gestite da Amazon, senza passare da intermediari. Se lo compri adesso, il melafonino arriverà a casa tua entro domani con la consegna gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 set 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
18 set 2025
