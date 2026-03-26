iPhone 16e a un super prezzo su Amazon è l'offerta del giorno

Hai sempre desiderato un iPhone ma non sei riuscito mai a trovare l’offerta giusta per non spendere un patrimonio? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello l’iPhone 16e con appena 539 euro, invece che 729 euro.

Su Amazon il prezzo di listino non viene segnalato ma lo puoi vedere tranquillamente sullo store ufficiale di Apple ed è quello che ti abbiamo scritto sopra. Dunque oggi puoi risparmiare la bellezza di 190 euro sul totale ed è un’offerta da non lasciarsi sfuggire. Inoltre potrai decidere di pagare in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione che vedi in pagina.

iPhone 16e: la versione meno costosa in sconto

L’iPhone 16e è la versione meno costosa e dunque sarebbe già ottima al prezzo di listino, ma con questo ulteriore sconto è da prendere al volo. Da qui nasce la volontà di Apple di mettere a disposizione un dispositivo che garantisce comunque ottime performance ma a un prezzo decisamente inferiore. Notiamo infatti un display OLED da 6,1 pollici con refresh rate da 60 Hz e luminosità che arriva fino a 1200 nit.

È resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68 ed è leggero e maneggevole, con un peso di soli 167 grammi e uno spessore di 7,8 mm. Il processore è un A18 e viene supportato da 8 GB di RAM con CPU a 4 Core. Mentre la memoria interna è da 128 GB. Non ha la ricarica MagSafe ma la ricarica wireless da 7,5 W e la classica ricarica cablata. Inoltre lo scomparto fotografico è composto da un sensore posteriore da 48 MP e un sensore frontale da 12 MP.

Quindi tirando le somme un ottimo smartphone con grandissime prestazioni e pochi sacrifici che potrai avere a un prezzo davvero interessante. Perciò corri su Amazon e acquista il tuo iPhone 16e a soli 539 euro, invece che 729 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.