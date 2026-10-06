iPhone 17 è un affare nella Festa delle Offerte Prime: guarda qui

iPhone 17 da 256 GB è in forte sconto su Amazon per l’evento dedicato alla Festa delle Offerte Prime. Scegli la colorazione che preferisci tra Nero, Azzurro nebbia, Bianco, Lavanda e Salvia, in base al tuo stile, la spesa finale non cambia. Il melafonino supporta tutte le funzionalità avanzate del sistema operativo iOS e quelle della suite Apple Intelligence, inclusa l’interazione con Siri.

Festa Prime: tra le migliori occasioni c’è iPhone 17

Ha un design con angoli smussati, bordi più sottili rispetto alla generazione precedente e schermo rivestito con materiali resistenti, incluso il Ceramic Shield 2 nella parte anteriore. Tra le specifiche tecniche figurano poi il display Super Retina XDR da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion e refresh rate adattivo fino a 120Hz, il chip A19 progettato internamente, la doppia fotocamera Fusion da 48 megapixel sul retro (frontale Center Stage da 18 megapixel con Face ID), connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS e batteria con autonomia fino a 30 ore con una ricarica. Fai un salto sulla scheda del telefono per saperne di più.

Con lo sconto di oggi, iPhone 17 può essere tuo al prezzo di 929 euro invece di 1.129 euro come da listino. Il risparmio è notevole. Non servono coupon o codici, la riduzione della spesa è applicata in automatico. Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, con la consegna a costo zero prevista già entro domani.

È in corso la Festa delle Offerte Prime, l’evento terminerà domani (mercoledì 7 ottobre). Per approfittare delle promozioni ti basta un abbonamento Prime, lo stesso che include lo streaming su Prime Video: attiva la prova gratuita e hai subito 30 giorni per accedere a tutti i vantaggi inclusi.