iPhone 17 Air avrà una batteria da 2800 mAh, che delusione

L’iPhone 17 fa della sottigliezza il suo punto di forza, tanto da meritarsi il nome “Air“. Il nuovo arrivato promette di essere una piuma nel taschino della giacca, ma c’è un “ma”. Lo spessore ridotto ha un prezzo, e quel prezzo si chiama autonomia. La domanda sorge spontanea: davvero ci serve un telefono più sottile di un cracker se poi dobbiamo portarci dietro un powerbank?…

La deludente batteria da 2800 mAh dell’iPhone 17 Air

Secondo il rapporto di una fonte coreana, l’iPhone 17 Air potrebbe avere una batteria da appena 2800 mAh. Sarebbe passo indietro in termini di capacità, visto che l’attuale iPhone 16 ha una batteria da 3561 mAh. Per trovare un iPhone con una batteria così misera bisogna tornare indietro fino al 2017, all’iPhone X.

Se i rumors venissero confermati, l’iPhone 17 Air partirebbe con un handicap non da poco sul fronte dell’autonomia. E il confronto con la concorrenza rischia di essere impietoso. Il diretto rivale Galaxy S25 Edge, ad esempio, monta una generosa batteria da 3900 mAh, che secondo Samsung dovrebbe garantire un giorno intero di utilizzo.

Se l’l’iPhone 17 Air si ritrova con una batteria così sacrificata rispetto al Galaxy S25 Edge, la “colpa” è del suo spessore. Il Galaxy S25 Edge misura 5,8 mm, mentre l’iPhone 17 Air dovrebbe avere un profilo sottilissimo di 5,5 mm, per un peso di circa 145 grammi. Ogni millimetro in meno però, si traduce in meno spazio per la batteria. C’è chi ipotizza che Apple possa compensare con una batteria più densa o con l’aiuto dell’intelligenza artificiale per ottimizzare i consumi. Ma si tratta per ora solo di speculazioni da prendere con le pinze.

iPhone 17 Air, il compromesso della batteria per un design ultra-sottile: ne vale la pena?

Limare millimetri agli smartphone ha i suoi vantaggi, è chiaro, a partire dalla portabilità. Ma il rovescio della medaglia è un’autonomia che ne risente, è inevitabile. E non è l’unico compromesso: i dispositivi ultra-sottili tendono anche a essere più delicati e soggetti a danni. Prima di farsi ingolosire dalla linea snella dell’iPhone 17 Air, sarà bene chiedersi se si è disposti a rinunciare a qualche ora (o qualche giorno) di autonomia. E magari investire in una buona cover protettiva, già che ci siamo.