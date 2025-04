iPhone 17 Air: sottigliezza a confronto con iPhone 16e

Il fatto che Apple abbia in cantiere uno smartphone estremamente sottile non e assolutamente una novità. Si tratta di quello che è stato etichettato con il nome di iPhone 17 Air e in merito a cui si conoscono già svariati dettagli. A tal riguardo, nelle scorse ore sono state diffuse delle immagini che mettono a confronto la già confermata sottigliezza di un’unità fittizia del dispositivo con quella del già esistente iPhone 16e.

iPhone 17 Air: estrema sottigliezza in contorno ad iPhone 16e

A diffondere le foto, visibili in alto e tramite il link in fonte, è stato il noto leaker Majin Bu su X. Come facilmente visibile, il confronto riesce a far passare per spesso un iPhone sottile 7,8 mm come iPhone 16e, il quale viene letteralmente adombrato dai soli 5,4 mm di spessore del prossimo iPhone 17 Air.

Osservando le immagini, emerge altresì chiaramente che Apple ha dovuto puntare moto su modulo fotocamera più sporgente rispetto a quelli solitamente adoperati, ma per ottenere un corpo così sottile era probabilmente l’unica via concretamente percorribile.

Sempre a proposito della fotocamera, secondo le voci di corridoio il dispositivo sarà dotato di un comparto fotografico abbastanza “risicato”: una singola fotocamera posteriore, probabilmente simile a quella dell’iPhone 16e, incastonata in una barra orizzontale che ricorda parecchio l’estetica degli smartphone Pixel.

Si parla altresì di un display da 6,6 pollici, di una batteria di dimensioni ridotte e dell’assenza di un altoparlante inferiore, tutte scelte che potrebbero generare qualche perplessità tra gli utenti, nonostante il fattore “wow” dato dallo spessore del dispositivo.