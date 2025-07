iPhone 17: anche il modello base userà il chip A19

Riguardo gli iPhone 17, la nuova gamma di smartphone di Apple che verrà annunciata quest’anno, sono state già diffuse molteplici anticipazioni. Nella maggior parte dei casi si tratta di buone notizie, come ad esempio il fatto che il modello base, contrariamente a quanto inizialmente messo in conto, sfrutterà il chip A19.

iPhone 17: nuovo chip A19 pure sul modello base

Andando più in dettaglio, a fine maggio, il noto analista Jeff Pu di GF Securities sosteneva che il modello base di iPhone 17, diversamente del resto della gamma, non sarebbe stato equipaggiato col nuovo chip A19, ma con l’A18 già visto sugli iPhone 16.

A qualche settimana di distanza, però, Pu ha rilasciato un nuovo report in cui afferma che anche il modello base di iPhone 17, contrariamente a quanto anticipato in precedenza, sarà dotato del processore di ultima generazione A19.

Si prevede tuttavia che quest’anno il colosso di Cupertino aumenterà la RAM dei due modelli Pro da 8 GB a 12 GB e che anche l’iPhone 17 Air beneficerà di questo aggiornamento, mentre il modello base rimarrà a 8 GB.

Oltre a ciò, l’analista ribadisce che si aspetta l’inclusione di un chip Wi-Fi 7 progettato da Apple su tutta la nuova famiglia di dispositivi.

Ricordiamo che i nuovi “melafonini” dovrebbero essere presentati da Apple in occasione di un evento dedicato che, secondo le previsioni, andrà in scena durante la settimana dell’8 settembre, più probabilmente il giorno 9 o 10. Per il momento, però, da parte del gruppo capitanato da Tim Cook non vi è ancora nulla di ufficialmente confermato.