iPhone 17: ancora telaio in titanio per i modelli Pro

In controtendenza con precedenti indiscrezioni, secondo il leaker “Instant Digital” i prossimi iPhone 17 Pro e 17 Pro Max che Apple lancerà sul mercato nel 2025 manterranno il telaio in titanio, proprio come i modelli attualmente in carica.

iPhone 17 Pro e 17 Pro Max avranno ancora il telaio in titanio

Nel 2023, Apple ha introdotto il titanio per gli iPhone 15, enfatizzandone leggerezza e robustezza e suscitato notevole interesse tra gli utenti, in special modo tra i più attendi ai dettagli costruttivi. In base a recenti voci di corridoio, però, era stata avanzata l’ipotesi di un ritorno all’alluminio i futuri modelli Pro di iPhone. Un dettaglio interessante riguarderebbe il modulo fotocamera, che potrebbe essere racchiuso in un nuovo design rettangolare in alluminio, diverso dal classico vetro 3D.

Il leaker “Instant Digital”, tuttavia, non sembra avere dubbi su come andranno effettivamente le cose. In base a quanto da lui sostenuto, infatti, iPhone 17 Pro e 17 Pro Max continueranno a utilizzare il titanio. “Non avrebbe senso tornare all’alluminio”, scrive in un post su Weibo, “considerando quanto Apple ha puntato sui materiali premium per differenziare la linea Pro. Apple ha sempre sfruttato il telaio come elemento distintivo nella comunicazione dei suoi prodotti. Un ritorno all’alluminio renderebbe più difficile mantenere questa narrazione”.

Resta da capire in che modo il leaker abbia ottenuto questa informazione, se direttamente dalla catena di approvvigionamento o altrove. Ad ogni modo, trattandosi di dettagli non ancora confermati in via ufficiale da Apple, il tutto è da prendere con le pinze, come si suol dire, almeno per il momento.