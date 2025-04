iPhone 17: chip a 2 nm previsti per i modelli Pro

A quanto pare, i prossimi iPhone 17 di Apple saranno dotati di chip a 2 nm, o almeno questo è quello che sostiene DigiTimes, riferendo che TSMC dovrebbe avviare la produzione di massa già nella seconda metà dell’anno. Considerando il fatto che la capacità produttiva dovrebbe essere limitata, è assai probabile che la disponibilità sia prevista solo per le varianti Pro dei futuri smartphone del colosso di Cupertino, appunto.

iPhone 17: chip a 2 nm sulle varianti Pro

Ovviamente è bene precisare che si tratta di notizia non ancora confermate ufficialmente, per cui potrebbero anche rivelarsi inesatte. DigiTimes è una testata generalmente attendibile che ha fonti in special modo nella supply chain dei grandi produttori di elettronica di consumo, ma ciò non toglie che possano esserci delle inesattezze nel report.

Da tenere presente che le informazioni in questione vanno a scontrarsi con le indiscrezioni precedenti, che collocavano un simile avanzamento tecnologico più in là nel tempo, più precisamente con l’avvento dell’ancora futura gamma iPhone 18.

Le aspettative formulate fino a questo momento delineavano infatti un percorso differente per la componentistica interna degli iPhone 17. Si riteneva che tutti gli smartphone Apple parte della nuova serie avrebbero adottato processori prodotti da TSMC mediante il processo N3P, un’evoluzione della tecnologia a 3 nm. Questa scelta avrebbe rappresentato un passo avanti rispetto ai chip N3E di generazione precedente che sono disponibili sugli iPhone 16, ma chiaramente non ha nulla a che vedere con il balzo prestazionale ed energetico permesso dal passaggio a un’architettura dimensionale inferiore.