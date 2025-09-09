iPhone 17: come e dove guardare l'evento in diretta streaming

Ci siamo: questa sera andrà in scena l’evento dedicato al nuovo iPhone 17. Dal titolo Awe dropping, inizierà alle ore 19 e ospiterà l’annuncio del melafonino di ultima generazione, ma non solo. Tim Cook e alcuni dei suoi più stretti collaboratori presenteranno in via ufficiale i prodotti che faranno il loro ingresso nel catalogo hardware di Cupertino.

Awe dropping: guarda in streaming l’evento di iPhone 17

Sono diversi i modi per seguire l’appuntamento in diretta: sul sito ufficiale della mela morsicata, all’interno dell’applicazione Apple TV oppure attraverso il player di YouTube che abbiamo allegato qui sotto, da tutti i dispositivi.

Come anticipato, iPhone 17 sarà il piatto forte, ma non l’unica novità presentata nel corso dell’evento. Potrebbero essere svelati anche altri prodotti come gli smartwatch della gamma Watch Series 11 (forse tre) e gli auricolari wireless AirPods 3. Non sono da escludere altre sorprese.

Tornando al melafonino, se le indiscrezioni fin qui circolate dovessero trovare conferma, ad attirare l’attenzione sarà in particolare il modello Air. Introdotto al posto del Plus (gli altri saranno iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max), avrà nel design il suo principale punto di forza, con uno spessore della scocca ridotto a soli 5,5 millimetri. Costringerà però a qualche rinuncia, a partire dallo slot per la SIM fisica. Per tutte le versioni è prevista la dotazione del nuovo chip A19.

Non sono previste altre grandi rivoluzioni per iPhone 17, al di là del consueto upgrade del comparto hardware, ma si tratterà comunque di un’uscita importante per la mela morsicata. Sarà infatti il primo smartphone di Cupertino a debuttare con supporto nativo a livello globale per Apple Intellingence e con l’interfaccia ridisegnata Liquid Glass che troverà posto nell’aggiornamento iOS 26, mostrata in anteprima durante la Worldwide Developers Conference di giugno.

Occhi puntati dunque sull’evento Awe dropping di questa sera. Si tratta forse del’appuntamento più importante dell’anno per Apple, a livello mediatico.