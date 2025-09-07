Evento Apple: iPhone 17, Watch Series 11 e AirPods 3

Tra due giorni è previsto l’atteso evento “Awe dropping” ospitato nello Steve Jobs Theater di Apple Park. I protagonisti assoluti saranno ovviamente i nuovi iPhone 17, ma l’azienda di Cupertino mostrerà anche altri prodotti, tra cui Watch Series 11 e AirPods 3. Mark Gurman (noto giornalista di Bloomberg) ha pubblicato l’elenco completo con le principali caratteristiche.

iPhone 17 Air e altri tre smartphone

Apple ha pianificato tre nuovi design per tre anni consecutivi. Il primo cambiamento estetico arriverà con gli iPhone 17. La novità assoluta sarà iPhone 17 Air (che sostituirà il modello Plus). Avrà uno spessore di circa 5,5 millimetri, ma ciò comporterà l’uso di una batteria più piccola, una singola fotocamera posteriore e solo eSIM.

Integrerà il processore Apple A19 (come nel modello base) e avrà uno schermo da 6,6 pollici con ProMotion. Oltre al modem Apple C1 (come quello dell’iPhone 16e) dovrebbe esserci un chip Wi-Fi proprietario.

Anche gli iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max avranno un nuovo design. Il modulo fotografico posteriore coprirà l’intera larghezza. Apple userà un nuovo sensore da 48 megapixel per il teleobiettivo e il processore Apple A19 Pro. Per il telaio verrà utilizzato l’alluminio, invece del titanio.

Nessuna modifica estetica per iPhone 17, ma ci sarà il chip Apple A19 e uno schermo da 6,3 pollici con ProMotion. Sono infine previsti nuovi colori: blu chiaro per iPhone 17 Air e arancione per i modelli Pro.

Tre nuovi smartwatch

I nuovi Apple Watch Series 11 saranno praticamente identici all’attuale serie. Verrà usato uno schermo con maggiore luminosità e offerto nuovi cinturini. Apple Watch Ultra 3 è lo smartwatch più atteso. Avrà uno schermo più grande, il nuovo chip S11 e il nuovo modem 5G Redcap, oltre alla connettività satellitare per comunicazioni di emergenza.

Infine è previsto il lancio di Apple Watch SE 3 con cassa in plastica, schermo più grande e chip più veloce. Per quanto riguarda le funzionalità dovrebbe esserci la misura del livello di ossigeno nel sangue negli Stati Uniti (Watch Series 11 e Watch Ultra 3).

AirPods 3 e possibili sorprese

L’ultimo prodotto atteso è AirPods 3. Oltre al nuovo chip H3 sono previste altre novità, tra cui monitoraggio dei battiti cardiaci, custodia di ricarica più piccola e traduzione delle conversazioni in tempo reale.

Apple ha pianificato il lancio di altri dispositivi tra fine anno e inizio 2026, tra cui AirTag 2, iPad Pro con chip M5, Vision Pro con chip M4 o M5, Apple TV 4K e HomePod mini. Alcuni di essi potrebbero essere annunciati il 9 settembre, ma la vendita inizierà nei mesi successivi.