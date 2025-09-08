iPhone 17: trapelate le capacità delle batterie

Alla presentazione dei nuovi iPhone 17 di Apple mancano ormai solo poche ore, l’evento dedicato alla nuova gamma di “melafonini” andrà per l’appunto in scena domani. Nel mentre, però, continuano ad emergere interessanti dettagli riguardo i device in questione e più precisamente relativamente alla capacità della batteria.

iPhone 17: svelati i dettagli sulle batterie

Dalla consultazione di in un database normativo cinese si apprende infatti quelle che sono le presunte capacità della batteria per ciascun modello di iPhone 17, che sono state condivise in un post su X da un account noto come ShrimpApplePro.

In linea generale, dovrebbe esserci un incremento complessivo rispetto alla generazione precedente, con un concreto vantaggio per le versioni che utilizzano solo le eSIM, visto e considerando che la rimozione del vassoio per la scheda SIM consente di guadagnare un minimo di spazio all’interno del dispositivo.

Andando maggiormente in dettaglio, l’iPhone 17 in versione base sarà dotato di una batteria da 3.692 mAh, con un incremento del 3,6% rispetto al modello attualmente in carica. L’iPhone 17 Air sarà invece proposto in due varianti di capacità, ovvero 3.036 mAh e 3.149 mAh, con una riduzione del 48% rispetto al modello Plus che sostituisce.

Relativamente all’iPhone 17 Pro si parla di due configurazioni, vale a dire 3.988 mAh e 4252 mAh, con un incremento fino al 18,6% rispetto all’iPhone 16 Pro. C’è poi l’iPhone 17 Pro Max che porterà in dote batterie da 4.823 mAh e 5.088 mAh, con un miglioramento fino all’8,6% rispetto al modello ora commercializzato.

Dalla consultazione del documento si apprende pure che tutte le batterie hanno tensione nominale di 3,88 V o 3,89 V, con valori energetici compresi tra 11,82 Wh e 19,77 Wh, in base al modello di riferimento e alla capacità. La tensione di carica massima è sempre indicata in 4,50 V.