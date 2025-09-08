iPhone 17: svelato un inedito accessorio ufficiale

Con l’avvento dei nuovi iPhone 17, che saranno presentati domani, Apple svelerà anche un nuovo accessorio ufficiale: si tratta di un cinturino a tracolla magnetico progettato per essere accoppiato con le prossime custodie TechWoven dell’azienda.

iPhone 17: un cinturino a tracollare per le nuove custodie

Il leaker Sonny Dickson ha condiviso le foto di uno dei cinturini in questione nella colorazione arancione, come visibile tramite l’immagine in alto e più in dettaglio mediante il link in fonte.

Secondo quanto riferito, il cinturino a tracolla avrà un nucleo metallico flessibile e utilizzerà punti di attacco magnetici, consentendo agli utenti di collegare e scollegare facilmente l’accessorio secondo necessità. L’accessorio, inoltre, dovrebbe presentare un design unico che lo rende magnetico per tutta la sua lunghezza.

Da tenere presente che sulla base di precedenti voci di corridoio, le nuove custodie TechWoven, che sostituiscono la linea FineWoven fuori produzione di Apple, saranno dotate di piccoli fori di attacco negli angoli inferiori creati specificamente per poter collegare il nuovo cinturino.

Questa, comunque, non sarebbe la prima volta che il gruppo capitanato da Tim Cook introduce accessori simili. Già gli AirPods Pro 2, infatti, avevano il foro per inserire il laccetto e ancora prima l’ormai storico iPod touch di quinta generazione disponeva di un sistema di aggancio dedicato. Nel caso degli iPhone 17, però, però, l’approccio, sebbene invariato, pare essere decisamente ben più ambizioso, con i fori per il cinturino che vengono proposti non direttamente sul device, magari rischiando di comprometterne l’estetica, ma sulle custodie che eventualmente si possono accoppiare.