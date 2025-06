iPhone 17: display a 120 Hz su tutta la serie

Questo autunno saranno presentati i nuovi iPhone 17, ma è già da tempo che circolano le più disparate indiscrezioni riguardo la futura gamma degli smartphone Apple, in special modo per quel che concerne il display. A tal proposito, contrariamente a quanto precedentemente sostenuto, nelle scorse ore è stata diffusa la notizia secondo cui tutti i modelli avranno uno schermo con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

iPhone 17: 120 Hz per tutti

Andando più nello specifico, l’insider Digital Chat Station, solitamente abbastanza affidabile e a stretto contatto con la catena di approvvigionamento, ha fatto sapere mediante un post sul social network cinese Weibo che tutti i dispositivi che andranno a comporre la gamma iPhone 17, dunque sia quelli base che quelli Pro, avranno un display con frequenza di aggiornamento più elevata rispetto agli iPhone 16, ovvero pari a 120 Hz.

Andando a leggere i commenti, però, si apprende che l’insider pare dare credito ai rumor riguardo l’adozione di una tecnologia di livello più basso per quel che concerne il pannello dei modelli non Pro, i quali non dovrebbero supportare il ProMotion, per cui la frequenza dovrebbe essere variabile da 1 Hz a 120 Hz, suggerendo pertanto che ci sarà comunque una differenza tra i modelli più costosi e quelli che rappresentano l’offerta d’ingresso.

Sempre parlando di iPhone 17, l’insider ha svelato che le prestazioni di A19 Pro, il chip su cui potranno contare i modelli Pro, dovrebbero offrire punteggi su Geekbench 6 nell’ordine dei 4.000 punti per il single core e oltre 10.000 punti in multi core. Sono passi in avanti molto importante rispetto ai punteggi del chip A18 Pro.