iPhone 17: modello base con display più grande e ProMotion

Apple ha in programma grandi cambiamenti per la gamma di iPhone 17 che verrà annunciata quest’anno, in primo luogo con l’aggiunta del tanto chiacchierato iPhone 17 Air. Tra le varie novità che potrebbero arrivare, un nuovo report indica altresì che il modello base della serie disporrà di uno schermo più grande e supporterà il ProMotion, proprio come le varianti Pro.

iPhone 17: display più grande e ProMotion anche sul modello base

Andando maggiormente nello specifico, l’analista Ross Young, solitamente piuttosto affidabile quando si tratta di discutere di prodotti Apple e in special modo di questioni legate ai display, appunto, sostiene che iPhone 17 avrà lo schermo delle stesse dimensioni di iPhone 17 Pro, passando in tal modo dai 6,1 pollici del modello attualmente commercializzato a 6,3 pollici (6,27 pollici, per essere precisi).

Qualora così effettivamente fosse, questa scelta andrebbe a segnare la fine della netta separazione tra gli iPhone standard e quelli Pro almeno in termini di display, sulla falsariga della tendenza iniziata con gli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, che avevano già visto un piccolo incremento di dimensioni, con display rispettivamente da da 6,1 pollici e 6,7 pollici a 6,3 pollici e 6,9 pollici.

Oltre a ciò, Young ritiene che il modello base della futura gamma di smartphone del colosso di Cupertino porterà finalmente in dote un display con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Storicamente, il gruppo capitanato da Tim Cook ha limitato la sua tecnologia di visualizzazione ProMotion agli iPhone in versione Pro.

In più, sarà introdotto il supporto all’always-on display, permettendo di visualizzare orario, notifiche e widget con schermo in standby.