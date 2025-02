iPhone 17 e il ritorno del telaio in alluminio

I futuri iPhone 17 a cui Apple toglierà i veli quest’anno saranno probabilmente dotati di un telaio in allumino, compresi i modelli di fascia alta. Questo sarebbe un cambiamento notevole per i modelli Pro, poiché tutti i modelli di iPhone 15 Pro e iPhone 16 Pro hanno cornici in titanio, con il risultato che i dispositivi pesano meno dei modelli iPhone 14 Pro con cornici in acciaio inossidabile più pesanti.

iPhone 17: telaio in alluminio per tutti i modelli eccetto l’Air

Andando più in dettaglio, sulla falsariga di precedenti indiscrezioni, in una nota per gli investitori della società di ricerca GF Securities, ottenuta da MacRumors questa settimana, Jeff Pu, l’analista della catena di approvvigionamento di Apple, ha detto che gli iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max saranno tutti dotati di un telaio in alluminio. È tuttavia interessante notare che si aspetta che il presunto modello iPhone 17 Air abbia un telaio in titanio.

Da tenere presente che nel corso degli anni Apple è passata da un telaio in alluminio a un telaio in acciaio inossidabile a un telaio in titanio per i suoi iPhone di fascia alta.

Pu ha detto che la “mela moriscata” prevede di utilizzare l’alluminio per i modelli iPhone 17 Pro per questioni ambientali. L’alluminio ha generalmente un’impronta di carbonio inferiore rispetto al titanio e Apple mira a raggiungere la neutralità del carbonio per tutti i suoi prodotti e la sua catena di approvvigionamento entro il 2030. Seguendo le orme dell’Apple Watch e dell’ultimo Mac mini, è pertanto probabile che alcuni modelli di iPhone 17 saranno pubblicizzati come i primi smartphone del colosso di Cupertino a emissioni zero di carbonio.

Non è chiaro, invece, il motivo per cui l’iPhone 17 Air avrebbe una struttura in titanio, visto e considerato che l’alluminio è più leggero del titanio e quindi si adatterebbe bene al design sottile del dispositivo. Ad ogni modo, Apple ha sicuramente le sue ragioni, per cui sarà senz’altro possibile saperne di più man mano che il momento del lancio i avvicina.