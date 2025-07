iPhone 17: il modello base avrà 8 GB di RAM

La gamma di iPhone 17 che Apple annuncerà questo settembre potrebbe presentare notevoli differenze in fatto di RAM, con il modello base che con ogni probabilità non sarà soggetto a un incremento della memoria come per le varianti di fascia alta.

iPhone 17: RAM invariata sul modello base

Andando maggiormente in dettaglio, secondo il leaker Fixed Focus Digital su Weibo, l’iPhone 17 in versione base rimarrà con 8 GB di RAM, al pari del modello corrente, mentre il 17 Air, il 17 Pro e il 17 Pro Max saliranno a 12 GB di RAM.

Per fare un confronto, gli ultimi modelli di Galaxy S25 di Samsung, lanciati all’inizio di quest’anno, sono tutti dotati di 12 GB di RAM e il Pixel 9 di Google viene fornito anche con 12 GB di RAM.

Da notare che le informazioni del leaker coincidono con le precedenti previsioni dell’analista Ming-Chi Kuo, che ha suggerito lo stesso aggiornamento da 12 GB per i modelli Air e Pro. Kuo ha inoltre espresso incertezza sul fatto che la configurazione RAM dell’iPhone 17 di base ottenga un aggiornamento a causa di potenziali vincoli di fornitura.

Tutti gli attuali modelli di iPhone 16 vengono forniti con 8 GB di RAM, che soddisfano i requisiti minimi di Apple Intelligence. L’iPhone 17 di base, che mantiene questa quantità, supporterebbe ancora le funzionalità di intelligenza artificiale di Apple, sebbene la memoria extra nei modelli di fascia alta potrebbe consentire un’elaborazione più sofisticata e migliori prestazioni di gioco.

Ad ogni buon conto, per il momento da parte di Apple non vi è ancora nulla di ufficialmente confermato, motivo per cui le informazioni in questione, per quanto verosimili possano risultare, vanno comunque prese con le pinze, come si suol dire.