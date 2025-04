iPhone 17: la gamma al completo svelata dai dummy

Al lancio della nuova gamma iPhone 17 non manca ormai molto, Apple dovrebbe infatti togliere i veli ai suoi prossimi smartphone questo settembre. Nel mentre, però, è possibile ammirare quelle che saranno le fattezze di tutti i dispositivi, grazie alla foto dei dummy dell’intera serie che è stata da poco condivisa online.

iPhone 17: i dummy dell’intera gamma in foto

A condividere l’immagine, visibile in alto e in dettaglio in fonte, è stato il noto leaker Sonny Dickson, generalmente ritenuto piuttosto affidabile quanto si tratta di fornire informazioni riguardo il mondo della “mela morsicata”, dando una visione estremamente chiara e particolareggiata di ciò che bisogna aspettarsi tra qualche mese.

Andando maggiormente nello specifico, la foto mostra affiancati tutti e quattro i modelli nella colorazione nera: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. In realtà è stata condivisa anche una foto che mostra i device in bianco.

Il primo dato che salta all’occhio è la continuità estetica della versione base, la quale mantiene il medesimo design dell’iPhone 16 attualmente in carica, mentre la vera differenza c’è con gli altri device, con il modello Air, il successore dell’attuale iPhone 16 Plus, che presenta un corpo super sottile e minimal, e i modelli Pro e Pro Max, che portano in dote la tanto chiacchierata camera bar orizzontale che corre lungo la parte superiore posteriore del dispositivo.

Sempre a proposito della camera bar, i dummy confermano che questa avrà la medesima finitura cromatica del dispositivo, andando quindi a smentire le pregresse voci secondo cui sarebbe stato sempre nero a prescindere dal colore del resto dell’iPhone.