iPhone 17: niente zoom ottico 5x per i modelli base e Air

I futuri iPhone 17 base e 17 Air che Apple dovrebbe lanciare sul mercato il prossimo anno non saranno dotati di lente con zoom ottico 5x. Al pari di quanto verificatosi sino ad ora, dunque, questa caratteristica continuerà a essere esclusiva dei modelli Pro. Negli attuali iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, il sistema tetraprism garantisce uno zoom ottico fino a 5x grazie a una struttura a lente piegata, la quale consente di ottenere fino a 25x di zoom digitale.

iPhone 17 base e 17 Air senza zoom ottico 5x

La notizia è stata diffusa nelle scorse ore dalla testata The Elec e a dirla tutta non sorprende, visto e considerato che la nuova linea Air dovrebbe puntare in special modo su un design estremamente sottile e che proprio per questo non consentirebbe di integrare tecnologie complesse come il sistema a periscopio tetraprism. La mancanza di spazio nei modelli base e Air della prossima generazione limiterà lo zoom ottico a 2x, esattamente come fatto con iPhone 16 base.

Le prime indiscrezioni in merito al comparto fotografico di iPhone 17 Air rivelano che il dispositivo sarà probabilmente dotato di una singola fotocamera posteriore da 48 megapixel, il che potrebbe costituire un buon compromesso rispetto ai modelli Pro che offrono una configurazione maggiorente versatile.

Per il resto, iPhone 17 Air potrebbe diventare il dispositivo del colosso di Cupertino più sottile mai realizzato, con uno schermo di circa 6,6 pollici. Dovrebbe altresì portare in dote il chip A19, ma non in variante Pro, riservata piuttosto ai modelli di fascia lata. Tra le altre novità attese non dovrebbe mancare il primo modem 5G progettato interamente da Apple.